Замглавы Правительства РФ Татьяна Голикова сегодня озвучила идею о том, что сертификат о прививке от CoViD-19 должен для россиян стать таким же важным документом, как и паспорт. Вирусолог Пётр Чумаков в интервью Лайфу прокомментировал такое предложение. Он отметил логичность такого развития событий на фоне рекордной четвёртой волны коронавирусной инфекции в России.

"Я понимаю, что это очень непопулярные меры, конечно, очень многим это не нравится. И в чём-то это ограничивает возможности людей, но тем не менее мы вынуждены подчиняться, хотя это и неудобно. Я считаю, что это вполне логично в этой ситуации. Главное, чтобы было проведено корректно, чтобы не вызвало отторжения у людей и обратного эффекта", — сказал Пётр Чумаков.

Учёный добавил, что для придания такой силы сертификату о вакцинации нужны юридические основания, создание законной базы, тогда это будет исполняться.

"Конечно, это делается для того, чтобы как-то подтолкнуть людей к вакцинации, а также уберечь их от мест, где они могут заразить друг друга. Это всё, конечно, разумно и с точки зрения здравого смысла оправданно, но меры эти должны быть законными. Иначе это всё будет дискредитироваться", — отметил Пётр Чумаков.