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Опубликовано 12 ноября 2021, 21:21

Дума обсудит дату рассмотрения проектов о QR-кодах 15 ноября

По словам зампредседателя Госдумы РФ Сергея Неверова, эта тема, естественно, будет обсуждаться на самом ближайшем совете.

Новые законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте будут обсуждаться на совете Госдумы в понедельник, 15 ноября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на зампредседателя нижней палаты парламента Сергея Неверова.

"У нас совет Государственной думы будет в понедельник, естественно, на совете эта тема будет обсуждаться, я в этом даже не сомневаюсь, и будет принято решение, когда поставить в повестку данный законопроект", — отметил парламентарий.

В Правительстве РФ рассказали, в каких местах QR-коды не потребуются
В Правительстве РФ рассказали, в каких местах QR-коды не потребуются

Ранее Лайф сообщал, что авиакомпании обяжут аннулировать билет при выявлении поддельного QR-кода. Однако это не должно произойти позднее чем за четыре часа до завершения регистрации на рейс, отмечается в новом законопроекте кабмина.

Напомним, Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.

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Фото © ТАСС / Коротченко Максим

Наталья Демьянова
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