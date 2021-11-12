Дума обсудит дату рассмотрения проектов о QR-кодах 15 ноября

По словам зампредседателя Госдумы РФ Сергея Неверова, эта тема, естественно, будет обсуждаться на самом ближайшем совете.

Новые законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте будут обсуждаться на совете Госдумы в понедельник, 15 ноября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на зампредседателя нижней палаты парламента Сергея Неверова.

"У нас совет Государственной думы будет в понедельник, естественно, на совете эта тема будет обсуждаться, я в этом даже не сомневаюсь, и будет принято решение, когда поставить в повестку данный законопроект", — отметил парламентарий.