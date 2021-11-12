Дума обсудит дату рассмотрения проектов о QR-кодах 15 ноября
По словам зампредседателя Госдумы РФ Сергея Неверова, эта тема, естественно, будет обсуждаться на самом ближайшем совете.
Новые законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте будут обсуждаться на совете Госдумы в понедельник, 15 ноября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на зампредседателя нижней палаты парламента Сергея Неверова.
"У нас совет Государственной думы будет в понедельник, естественно, на совете эта тема будет обсуждаться, я в этом даже не сомневаюсь, и будет принято решение, когда поставить в повестку данный законопроект", — отметил парламентарий.
Ранее Лайф сообщал, что авиакомпании обяжут аннулировать билет при выявлении поддельного QR-кода. Однако это не должно произойти позднее чем за четыре часа до завершения регистрации на рейс, отмечается в новом законопроекте кабмина.
Напомним, Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
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