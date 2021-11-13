Идеальный возраст для коронавируса: Выяснилось, почему пожилые люди особенно восприимчивы к ковиду Оказывается, с возрастом в организме становится больше белков, которые очень помогают SARS-Cov-2 в его болезнетворной деятельности. 12 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Маркер старости

Речь идёт о так называемых хитиназоподобных белках — своеобразных структурах, которые внешне похожи на фермент хитиназу, но ею не являются. Вырабатываются они в том числе в клетках кровеносных сосудов, в печени, мозге, почках. Самое интересное: для чего именно они там вырабатываются, пока что науке не известно. Единственное, что совершенно понятно, — это ответная реакция на какое-то воспаление, травму, инфекционный процесс.

По логике вещей организм должен производить для себя то, что пойдёт ему на пользу. Но по факту наличие в теле большого количества этих белков ничего хорошего не предвещает. Медицина знает их как биомаркеры раковых опухолей, например. При болезни Альцгеймера их тоже становится много. Проблема в том, как их вовремя обнаружить. Учёные даже создали специальные антитела, которые можно ввести в кровь, они свяжутся с этими белками, и получившиеся конструкции можно будет выявить и таким образом определить: у человека серьёзная болезнь. То есть это отличный способ ранней диагностики.

Так вот, известны три вида этих хитиназоподобных белков. Их можно найти и в теле молодого, и здорового человека, но с возрастом и по мере накопления "болячек" их становится всё больше и больше. Есть даже мнение, что по их количеству можно составить представление, сколько примерно человеку жить осталось.

Помощник вируса

Во время пандемии исследователи из Университета Брауна (США) обратили внимание на интересное совпадение: уж очень легко и беспрепятственно ковид проникает именно в организм людей пожилых и отягощённых букетом хронических заболеваний и очень катастрофическую ситуацию в этом организме создаёт. Учёные заподозрили, что дело не только, собственно, в возрасте и многочисленных диагнозах. И не ошиблись: их научная работа показывает, что один хитиназоподобный белок в этом замешан, а именно хитиназа-3-подобный белок 1. Эксперименты на грызунах показали такую закономерность: где больше этого белка, там у клеток больше пресловутых рецепторов ACE2, тех самых деталей микробиологического пазла, которые очень хорошо подходят коронавирусным "шипам". И то же самое даёт исследование с клеточными культурами. Вывод: этот белок стимулирует экспрессию нужных вирусу рецепторов и таким образом невольно оказывается вредителем.

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Микробиологи задались целью прекратить это вредительство и создали к белку специальное антитело. Только на этот раз не для диагностики, а чтобы его нейтрализовать. Оно прикрепляется к нужному фрагменту и прекращает его подрывную деятельность. Учёные проверили, насколько это действенно: сначала "заселили" клетки хитиназа-3-подобным белком 1, а потом запустили туда разработанные антитела. Результат очень обнадёживающий: рецепторов-зацепок у клеток стало заметно меньше. Обрадованные исследователи предлагают использовать эти антитела для создания лекарства. По их мнению, оно способно будет облегчить течение ковида и даже предотвращать заражение. И особенно это актуально для людей преклонного возраста.

Как работает иммунитет у пожилых

— В принципе пожилые люди болеют тяжелее, это известный факт. У них иммунная система совершенно по-другому развита, она уже изношена, у неё нет такой реактивности, за много лет она себя исчерпывает в какой-то момент. Окислительный процесс совершенно по-другому протекает, уже много радикалов (свободных радикалов кислорода, которые могут разрушать клетки. — Прим. Лайфа), уже нет такого быстрого очищения в организме, то есть всё намного медленнее происходит. И в каких-то случаях вирус или бактерия быстрее срабатывают, чем ответ иммунной системы. Поэтому они и в группе риска, поэтому их и надо вакцинировать, — прокомментировала иммунолог Ирина Ярцева.

Как пожилые переносят вакцинацию

— Очень легко, у них не такая реактивная иммунная система, поэтому нет таких ярких температурных реакций, какие бывают у молодёжи, — заверила врач.

Врач признала, что бывают и случаи тяжёлых побочных действий прививки у людей в возрасте, но такое, по её мнению, случается из-за того, что пожилой пациент до вакцинации не обращал внимания на признаки какой-то тяжёлой болезни. Соответственно, врач, который осматривал человека перед прививкой, понятия не имел о серьёзном противопоказании.

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— У нас очень много пожилых людей вообще не наблюдаются у врачей, не обследуются, не занимаются своим здоровьем, не долечиваются, не ставят болезнь под контроль. Они приходят на прививку, у них спрашивают: "Вы чем-то болеете?" Человек честно отвечает: "Ничем". Потому что он никогда не обращался. У пациентов, имеющих сопутствующую патологию, не выявленную, не контролируемую, не пролеченную, конечно, любой фактор в жизни может явиться триггером к обострению хронического заболевания. Вообще, по-хорошему при первом же обращении их надо направлять к терапевту, выявить какие-то очаги настороженности, обследовать, проконтролировать выявленные состояния и только потом вакцинировать. Но в нашей стране никто этого не хочет: ни сам пациент, ни врач. Вот в чём проблема. Отсюда и все эти сообщения, что "был здоров, как бык, и вот получилось". Но при детальном рассмотрении выясняется, что для каждого человека слово "здоров" имеет какое-то своё значение. Многие думают, что, если они могут пить и курить и до сих пор живы, значит, они очень здоровы, — посетовала иммунолог.

Авторы Адель Романенкова