Диетолог развеяла миф о необходимости полного отказа сердечников от сала

Людям, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами, необязательно полностью отказываться от употребления сала. Об этом сообщила диетолог Анастасия Егорова, отметив, что этот продукт полезен так же, как и любой другой животный жир.

"Сало близко к растительным маслам по содержанию незаменимых жирных кислот: олеиновой, линоленовой, линолевой, пальмитиновой. Эти кислоты называют витамином F. В сале большое содержание витаминов А, D, Е и каротина", — поделилась мнением Анастасия Егорова в беседе с РИА "Новости".

Она подчёркивает, что употребление любого продукта должно быть в меру, и сало не является исключением. Кому нужно относиться к салу с особой осторожностью, так это людям с лишним весом — оно очень калорийное.

"И тем, у кого проблемы с сердцем и сосудами. Но даже в этом случае речь не о тотальном запрете, а о значительном сокращении количества", — заключила специалист.

Она добавила, что если съедать небольшой кусочек сала один-два раза в неделю, то организм "скажет вам спасибо".