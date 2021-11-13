Непривитые россияне рассказали о своём отношении к вакцинированным
Среди них есть как терпимые к представителям другого лагеря, так и раздражённые их согласием прививаться.
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Подавляющее большинство (81%) непривитых от коронавируса россиян к вакцинированным относится абсолютно спокойно и без раздражения. Это показал опрос, проведённый компанией SuperJob. Лишь 8% опрошенных отмечают, что у получивших прививку якобы поменялось поведение, один из респондентов даже заявил, что "они стали более нервными и агрессивными".
"Это личное дело каждого", "Люди, которые сделали прививку, — это люди, которые сделали свой самостоятельный выбор", — приводит аргументы других респондентов "Газета.ру".
Каждый второй вакцинированный (49%) относится к антипрививочникам терпимо, объясняя это тем, что таков их выбор. Но есть и те, кто сильно раздражён (25%) непривитыми гражданами. "Эгоизм", "Я их не понимаю", "Подвергают опасности жизни окружающих", — комментируют они своё отношение. Опрос проводился с 9 по 10 ноября 2021 года среди 1600 респондентов со всей страны.
Ранее Лайф сообщал, что в Минздраве опровергли сообщения об уголовной ответственности для врачей-антипрививочников. По словам помощника главы ведомства, Михаил Мурашко лишь отметил, что подобное поведение некоторых врачей ставит под угрозу жизнь и здоровье наших соотечественников.
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