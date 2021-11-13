После 40 лет "молчания" шведская группа ABBA выпустила новый студийный альбом — Voyage. И он моментально взлетел на вершину в британском хит-параде. За неделю пластинка набрала 204 тысячи продаж. Её купило более 180 тысяч поклонников — это лучший результат за четыре года.

"Мы так счастливы, что нашим фанатам, кажется, понравился наш новый альбом так же, как и нам! Мы абсолютно счастливы, что альбом снова оказался на вершине хит-парадов!" — цитирует ABBA Official Charts company, которая занимается составлением чартов.

Первый за 40 лет диск группы был выпущен 5 ноября. Voyage установил рекорд этого года по скорости продаж, а его старт стал самым успешным за четыре с половиной года. Позади остался даже родной для британцев Эд Ширан, его новый альбом отстал на 40 с лишним тысяч копий. Диск Voyage в истории шведского коллектива стал десятым, который смог подняться на самую высшую строчку чартов. В целом за всё время альбомы группы находились на вершине хит-парада в Великобритании 58 недель. По этому показателю коллектив уступает лишь Элвису Пресли и The Beatles.