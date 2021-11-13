В России могут узаконить включение искусственного интеллекта в борьбу с пандемией
Нейросети позволят лучше отслеживать и анализировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию.
Фото © Pixabay
Роспотребнадзор может вынести на обсуждение поправки, предусматривающие отслеживание ситуации с заболеваемостью ковидом с помощью искусственного интеллекта. Такие пункты могут быть включены в законопроект о федеральной системе сведений санитарно-эпидемиологического характера.
Как сообщает "Парламентская газета", большая часть этих поправок послужит развитию подходов к отслеживанию санитарной обстановки, а также внедрению информационных систем анализа ситуации на основе искусственного интеллекта.
Двойная атака и сожжение лёгких: Как коронавирус маскируется под ОРВИ и чем чревато наложение одной болезни на другую
Ранее сообщалось, что в России появится единая база инфицированных иностранцев. Система поможет ускорить процедуру депортации заражённых на родину.
Комментариев: 0