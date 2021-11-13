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В России могут узаконить включение искусственного интеллекта в борьбу с пандемией

Нейросети позволят лучше отслеживать и анализировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

13 ноября, 02:12

Фото © Pixabay

Роспотребнадзор может вынести на обсуждение поправки, предусматривающие отслеживание ситуации с заболеваемостью ковидом с помощью искусственного интеллекта. Такие пункты могут быть включены в законопроект о федеральной системе сведений санитарно-эпидемиологического характера.

Как сообщает "Парламентская газета", большая часть этих поправок послужит развитию подходов к отслеживанию санитарной обстановки, а также внедрению информационных систем анализа ситуации на основе искусственного интеллекта.

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Ранее сообщалось, что в России появится единая база инфицированных иностранцев. Система поможет ускорить процедуру депортации заражённых на родину.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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