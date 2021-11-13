В России могут узаконить включение искусственного интеллекта в борьбу с пандемией

Роспотребнадзор может вынести на обсуждение поправки, предусматривающие отслеживание ситуации с заболеваемостью ковидом с помощью искусственного интеллекта. Такие пункты могут быть включены в законопроект о федеральной системе сведений санитарно-эпидемиологического характера.