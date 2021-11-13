Голикова уточнила сроки переходного периода при введении обязательных QR-кодов
Без их предъявления не получится пользоваться некоторыми видами транспорта, а также посещать некоторые магазины.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
При введении системы обязательных QR-кодов в России будет установлен переходный период, продлится он до 1 февраля 2022 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период, и в полном объёме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года", — сказала Голикова на брифинге в Доме правительства.
Правительство уже внесло в Госдуму проекты соответствующих поправок — об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Как ожидается, такие меры будут введены до 1 июня 2022 года.
"Эти нормы вводятся с 1 февраля, и у всех наших граждан есть полная возможность за этот период времени пройти вакцинацию, учитывая, что формирование коллективного иммунитета осуществляется в течение 42 дней, и до 1 февраля достаточно времени, чтобы эту возможность реализовать", — уточнила Голикова.
Лайф сообщал, что Дума обсудит дату рассмотрения внесённых правительством проектов о QR-кодах 15 ноября.
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