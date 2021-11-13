Разработчик объяснил, в чём преимущества нового российского препарата от коронавируса

Препарат "Арепливир" в виде инъекций лучше аналога в таблетках за счёт того, что эффективнее проникает в клетки, даёт более длительный эффект, а также более безопасен. Об этом заявила компания-производитель "Промомед".

"Инъекционную форму препарата характеризует стопроцентная биодоступность и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях, а также улучшенный профиль безопасности", — рассказал собеседник РИА "Новости" из пресс-службы "Промомеда".

Как отмечается, сначала лекарством будет обеспечена Россия, только потом его выпустят на экспорт. Международное непатентованное наименование препарата — "Фавипиравир". В 2020 году его разработали и произвели на саранском заводе "Биохимик" — это предприятие входит в состав "Промомеда". В феврале 2021 года Минпромторг сообщал, что с сентября прошлого года завод увеличил объём производства в десять раз, до миллиона упаковок в месяц, и планировал нарастить выпуск до двух миллионов.

"Арепливир" входит в методические рекомендации Минздрава по лечению коронавирусной инфекции и включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Разрешено его амбулаторное применение. Рекомендованная цена — 5060 рублей.