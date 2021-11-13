Россиянин Дубников задержан в Амстердаме по запросу США

Гражданин РФ по имени Денис Дубников задержан в Амстердаме по запросу Соединённых Штатов. Там его подозревают в связях с киберпреступниками, заявил адвокат Аркадий Бух.

По его словам, Дубникову в начале ноября было отказано во въезде в Мексику. Оттуда его направили в Амстердам, где он и был задержан. Юрист считает, что "по сути дела, это был захват".