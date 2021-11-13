Россиянин Дубников задержан в Амстердаме по запросу США
По словам адвоката, вину в отмывании денег в интересах киберпреступников тот признавать не намерен.
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Гражданин РФ по имени Денис Дубников задержан в Амстердаме по запросу Соединённых Штатов. Там его подозревают в связях с киберпреступниками, заявил адвокат Аркадий Бух.
По его словам, Дубникову в начале ноября было отказано во въезде в Мексику. Оттуда его направили в Амстердам, где он и был задержан. Юрист считает, что "по сути дела, это был захват".
Как рассказывал Лайф, в Грузии ранее задержали россиянина за незаконное присвоение чужого имущества на пять миллионов долларов.
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