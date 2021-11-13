"Лучший день в моей жизни": Бритни Спирс прокомментировала долгожданное освобождение от опеки
Певица выразила благодарность своим фанатам, которые всё это время поддерживали артистку.
Фото © Instagram / britneyspears
Фанаты Бритни Спирс собрались у здания суда, чтобы поддержать певицу. Видео © Instagram / britneyspears
Американская певица Бритни Спирс назвала день освобождения от опеки отца лучшим в жизни. Так она прокомментировала решение суда, которым было прекращено продолжавшееся 14 лет опекунство над певицей.
"Боже мой, я так сильно люблю своих фанатов... Думаю, я буду плакать остаток дня!!!! Лучший день в моей жизни", — написала Спирс в своём аккаунте в "Инстаграме", прикрепив видео с фанатами, которые собрались у здания суда.
Лайф напоминает, что суд теперь полностью прекратил опеку отца над Бритни Спирс. Вердикт вступил в силу сразу после оглашения. Ускорить этот процесс просил сам Джейми Спирс. Ранее певица призвала прекратить опекунство отца над ней, которое было оформлено 13 лет назад, и рассказала обо всех ужасах, что творятся в её семье. Так, по словам Бритни, её не оставляли наедине с собой даже голой и заставили установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей.
В конце сентября суд лишь временно отстранил Джейми Спирса от опеки. При этом контроль за многомиллионным состоянием певицы возложили на бухгалтера Джона Забела, а временным опекуном стала тогда менеджер Джоди Монтгомери.
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