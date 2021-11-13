Кикабидзе призвал украинских артистов отказаться от выступлений в России

Советский и грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе призвал украинских звёзд отказаться от выступлений в России. Так он ответил на вопрос, заданный в эфире ток-шоу украинского телеканала о гастролях артистов с Украины на территорию РФ.

"Я считаю, что не должны. Но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа", — заявил Кикабидзе в эфире шоу "Свобода Савика Шустера".

Кикабидзе заявил, что не ездит в Россию на гастроли с 2008 года. А также не общается с теми коллегами, кто это делает.

Артист отказался выступать в России в августе 2008 года после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Позже он отказался от вручённого президентом России ордена Дружбы народов.