Кикабидзе призвал украинских артистов отказаться от выступлений в России
Певец заявил, что даже не общается с теми коллегами, кто ездит на такие гастроли. Сам он якобы отказался от такого заработка в 2008 году.
Кадр из видео © Youtube-канал "Украина 24"
Советский и грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе призвал украинских звёзд отказаться от выступлений в России. Так он ответил на вопрос, заданный в эфире ток-шоу украинского телеканала о гастролях артистов с Украины на территорию РФ.
"Я считаю, что не должны. Но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа", — заявил Кикабидзе в эфире шоу "Свобода Савика Шустера".
Кикабидзе заявил, что не ездит в Россию на гастроли с 2008 года. А также не общается с теми коллегами, кто это делает.
Артист отказался выступать в России в августе 2008 года после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Позже он отказался от вручённого президентом России ордена Дружбы народов.
Ранее Лайф сообщал, что Галкина обвинили в "унижении" украинского языка. Российский шоумен зачитал в своём шоу переделанную версию стихотворения Тараса Шевченко.
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