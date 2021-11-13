Лавров заявил, что закон о переходном периоде обозначит выход Киева из Минских соглашений

В случае если на Украине будет принят закон об основах государственной политики переходного периода, это, по сути, будет означать выход Киева из минского комплекса мер. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Проект закона об основах государственной политики переходного периода, который был внесён правительством Украины <…> Если этот закон будет принят, Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер", — сказал Лавров журналистам.

Он отметил, что, к огромному позору для Венецианской комиссии, этот закон она сочла более-менее нормальным. А Франция и Германия на очень высоком уровне заверяли, что сделают всё для отказа Киева от этого документа, однако на деле не сделали ничего.

"И, как мы видим по событиям в Верховной раде, процесс одобрения идёт полным ходом", — резюмировал Лавров.

Напомним, законопроект был внесён правительством в Верховную раду в августе. Он определяет действия властей Украины на неподконтрольных территориях в период "после возвращения". В том числе предполагает ответственность жителей регионов за деятельность в период "оккупации", проведение люстрации.