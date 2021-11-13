"Просто сильнее": Артём Милевский заявил о превосходстве украинской сборной над российской
Бывший нападающий киевского "Динамо" также рассказал, кого из российских игроков считает настоящей фигурой в спорте.
Скриншот видео © Youtube-канал "Коммент.Шоу"
Бывший нападающий "Тосно" и киевского "Динамо" Артём Милевский сравнил сборные России и Украины по футболу. По его мнению, украинские игроки сильнее российских.
"Сборная Украины сильнее, она закрыла бы российскую команду в футбольном плане. Просто украинские игроки сильнее. Они знают, что им нужно делать на футбольном поле", — рассказал Милевский в интервью на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
Милевский добавил, что если бы он собирал символическую сборную из игроков Украины, Белоруссии и России, то там были бы одни украинцы. Лучшим же из российских игроков он считает Георгия Джикию.
"Считаю лучшим российским игроком как фигуру в футбольном мире Георгия Джикию. У него проявлены лидерские качества и харизма", — добавил Милевский.
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