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"Просто сильнее": Артём Милевский заявил о превосходстве украинской сборной над российской

Бывший нападающий киевского "Динамо" также рассказал, кого из российских игроков считает настоящей фигурой в спорте.

12 ноября, 21:21

Скриншот видео © Youtube-канал "Коммент.Шоу"

Бывший нападающий "Тосно" и киевского "Динамо" Артём Милевский сравнил сборные России и Украины по футболу. По его мнению, украинские игроки сильнее российских.

"Сборная Украины сильнее, она закрыла бы российскую команду в футбольном плане. Просто украинские игроки сильнее. Они знают, что им нужно делать на футбольном поле", — рассказал Милевский в интервью на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

Милевский добавил, что если бы он собирал символическую сборную из игроков Украины, Белоруссии и России, то там были бы одни украинцы. Лучшим же из российских игроков он считает Георгия Джикию.

"Считаю лучшим российским игроком как фигуру в футбольном мире Георгия Джикию. У него проявлены лидерские качества и харизма", — добавил Милевский.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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