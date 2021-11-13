Брата Нурмагомедова отправили в Дагестан для следствия по делу о наезде на полицейского
Усман и его друг переночевали в изоляторе временного содержания в центре Москвы — на площади трёх вокзалов.
Брата Нурмагомедова и его друга отправили в Дагестан для следственных действий. Видео © Telegram / SHOT
Двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана отправили в Дагестан для следственных действий по факту наезда на полицейского у аэропорта Махачкалы. Вместе с ним вылетел и его товарищ Камал Идрисов, сообщает телеграм-калан SHOT.
При посадке в самолёт их сопровождали полицейские. Ночь приятели провели в изоляторе временного содержания на площади трёх вокзалов в Москве.
По данным канала, ближе к обеду обоих увезли в Шереметьево дожидаться рейса в Махачкалу, всё это время Нурмагомедова и Идрисова снабжали пакетами с едой из "Макдоналдса".
Ранее Лайф сообщал, что Усман Нурмагомедов и его товарищ Камал Идрисов сбили капитана полиции на КПП при въезде в аэропорт Махачкалы. Сделали они это из-за того, что опаздывали на рейс в Москву, и, вместо того чтобы остановиться, решили продолжить движение. В итоге в столице Нурмагомедова и его приятеля встречали сотрудники транспортной полиции. Вероятно, уже из отдела он и постил фотографии из зала, пытаясь запутать своих подписчиков. СК завёл уголовное дело.
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