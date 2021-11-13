Брата Нурмагомедова отправили в Дагестан для следствия по делу о наезде на полицейского

Брата Нурмагомедова и его друга отправили в Дагестан для следственных действий. Видео © Telegram / SHOT

Двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана отправили в Дагестан для следственных действий по факту наезда на полицейского у аэропорта Махачкалы. Вместе с ним вылетел и его товарищ Камал Идрисов, сообщает телеграм-калан SHOT.

При посадке в самолёт их сопровождали полицейские. Ночь приятели провели в изоляторе временного содержания на площади трёх вокзалов в Москве.