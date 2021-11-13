В Москве нашли похищенного нигерийца, мотивом преступников оказалась зависть

Его родственники успели сделать запись с экрана, когда злоумышленники звонили им и демонстрировали связанную жертву.

Носаги в синей куртке заходит в дом, где его возьмут в заложники. Видео © SHOT

Футбольного фаната из Нигерии в Москве похитили его же соотечественники. Жертву нашли на востоке столицы в одном из домов по улице Снайперской. По геолокации телефона 35-летнего Носаги Имархягбе было определено его местоположение. Мотивом для похищения оказалась зависть земляков к более удачливому темнокожему москвичу.

Родственники Носаги Имархягбе успели сделать запись с экрана, когда похитители звонили им и демонстрировали связанную жертву. Видео © SHOT

Как сообщает телеграм-канал SHOT, Носаги решил снять квартиру подешевле и зашёл к землякам оставить у них на время вещи. Но, по его словам, соотечественники начали высказывать недовольство, что он живёт в России законно, а они нет. Закончилось всё тем, что его взяли в плен, а у родственников парня начали вымогать приличную сумму — сотни тысяч рублей. Сейчас задержанные дают показания. Их подельников ищут.