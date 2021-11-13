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В Москве нашли похищенного нигерийца, мотивом преступников оказалась зависть

Его родственники успели сделать запись с экрана, когда злоумышленники звонили им и демонстрировали связанную жертву.

12 ноября, 21:02
<p>Кадр из видео © <a href="https://t.me/shot_shot/32053" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кадр из видео © SHOT

Носаги в синей куртке заходит в дом, где его возьмут в заложники. Видео © SHOT

Футбольного фаната из Нигерии в Москве похитили его же соотечественники. Жертву нашли на востоке столицы в одном из домов по улице Снайперской. По геолокации телефона 35-летнего Носаги Имархягбе было определено его местоположение. Мотивом для похищения оказалась зависть земляков к более удачливому темнокожему москвичу.

Родственники Носаги Имархягбе успели сделать запись с экрана, когда похитители звонили им и демонстрировали связанную жертву. Видео © SHOT

Как сообщает телеграм-канал SHOT, Носаги решил снять квартиру подешевле и зашёл к землякам оставить у них на время вещи. Но, по его словам, соотечественники начали высказывать недовольство, что он живёт в России законно, а они нет. Закончилось всё тем, что его взяли в плен, а у родственников парня начали вымогать приличную сумму — сотни тысяч рублей. Сейчас задержанные дают показания. Их подельников ищут.

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Ранее Лайф сообщал, что Носаги прибыл в Россию в 2018 году на ЧМ по футболу и остался — встретил любовь.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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