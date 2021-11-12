Спецпредставитель президента РФ провёл переговоры с Керри по климату

Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев провёл переговоры с американским коллегой — спецпосланником президента США по климату Джоном Керри. Встреча состоялась в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая проходит в Глазго с 31 октября.

"Встреча была, договорились о продолжении сотрудничества и после Глазго, в том числе по метану и спутниковому мониторингу парниковых газов", — заявил ТАСС Руслан Эдельгериев.

Керри, в свою очередь, назвал отличной эту встречу с Эдельгериевым. Она стала уже второй.