Спецпредставитель президента РФ провёл переговоры с Керри по климату
Они договорились продолжить сотрудничество по вопросам о метане и спутниковому мониторингу парниковых газов.
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Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев провёл переговоры с американским коллегой — спецпосланником президента США по климату Джоном Керри. Встреча состоялась в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая проходит в Глазго с 31 октября.
"Встреча была, договорились о продолжении сотрудничества и после Глазго, в том числе по метану и спутниковому мониторингу парниковых газов", — заявил ТАСС Руслан Эдельгериев.
Керри, в свою очередь, назвал отличной эту встречу с Эдельгериевым. Она стала уже второй.
Ранее Лайф рассказывал, что россиян предупредили об опасных изменениях климата, на которые не сможет повлиять человек.
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