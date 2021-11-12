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Спецпредставитель президента РФ провёл переговоры с Керри по климату

Они договорились продолжить сотрудничество по вопросам о метане и спутниковому мониторингу парниковых газов.

12 ноября, 20:41

Фото © Shutterstock

Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев провёл переговоры с американским коллегой — спецпосланником президента США по климату Джоном Керри. Встреча состоялась в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая проходит в Глазго с 31 октября.

"Встреча была, договорились о продолжении сотрудничества и после Глазго, в том числе по метану и спутниковому мониторингу парниковых газов", заявил ТАСС Руслан Эдельгериев.

Керри, в свою очередь, назвал отличной эту встречу с Эдельгериевым. Она стала уже второй.

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Ранее Лайф рассказывал, что россиян предупредили об опасных изменениях климата, на которые не сможет повлиять человек.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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