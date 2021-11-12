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"Заработал перелом": Мэра Петрозаводска сбили на перекрёстке

Владимир Любарский сообщил подписчикам в социальных сетях, что ему проведут хирургическую операцию.

12 ноября, 20:20

Скриншот видео © VK / Петрозаводск говорит

Мэра Петрозаводска сбили на перекрёстке. Видео © VK / Петрозаводск говорит

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский был сбит автомобилем на перекрёстке и попал в больницу с переломом, в ближайшее время его прооперируют. Об этом глава администрации сообщил в социальных сетях, продублировав сообщение ГУ МЧС РФ по региону о ДТП о наезде на пешехода на улице Ленина.

Фото © VK / Владимир Любарский

Фото © VK / Владимир Любарский

"Друзья, этим пешеходом оказался сити-мэр. Нахожусь в палате наблюдения БСМП. Кажется, отделаться ушибами не удалось — заработал перелом. Жду операции. Не переживайте. Я в надёжных руках", — написал Любарский в соцсети "ВКонтакте".

Жители города пожелали мэру скорейшего выздоровления. Но некоторые не обошлись без колкостей: "Может, светильники в городе поменяются тогда, раз такой "петух" клюнул?"

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Ранее Лайф сообщал, что СК завёл уголовное дело по факту наезда авто брата Нурмагомедова на полицейского. При этом в ведомстве официально не раскрыли личность подозреваемого, уточнив лишь, что сейчас проводят действия, направленные на привлечение его к ответственности.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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