Мэра Петрозаводска сбили на перекрёстке. Видео © VK / Петрозаводск говорит

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский был сбит автомобилем на перекрёстке и попал в больницу с переломом, в ближайшее время его прооперируют. Об этом глава администрации сообщил в социальных сетях, продублировав сообщение ГУ МЧС РФ по региону о ДТП о наезде на пешехода на улице Ленина.

Фото © VK / Владимир Любарский

"Друзья, этим пешеходом оказался сити-мэр. Нахожусь в палате наблюдения БСМП. Кажется, отделаться ушибами не удалось — заработал перелом. Жду операции. Не переживайте. Я в надёжных руках", — написал Любарский в соцсети "ВКонтакте".

Жители города пожелали мэру скорейшего выздоровления. Но некоторые не обошлись без колкостей: "Может, светильники в городе поменяются тогда, раз такой "петух" клюнул?"