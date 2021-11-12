В Белом доме сообщили об обсуждении с Украиной ситуации на границе с РФ
Речь на переговорах шла об "озабоченности", которую Вашингтон испытывает из-за сообщений о якобы имеющей место концентрации российских войск.
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Американские власти на протяжении последних лет проводили подробные консультации со своими европейскими партнёрами, включая Украину. Причиной тому стали данные о возросшей активности российских войск около украинской границы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"В ходе этих контактов мы обсуждали нашу обеспокоенность действиями России в отношении Украины", — сказала Псаки в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, обеспокоены ли в Вашингтоне последними действиями РФ вблизи украинской границы.
Ранее Bloomberg сообщил, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников агентства, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной.
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