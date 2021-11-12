НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Белом доме сообщили об обсуждении с Украиной ситуации на границе с РФ

Речь на переговорах шла об "озабоченности", которую Вашингтон испытывает из-за сообщений о якобы имеющей место концентрации российских войск.

12 ноября, 19:52

Фото © Pixabay

Американские власти на протяжении последних лет проводили подробные консультации со своими европейскими партнёрами, включая Украину. Причиной тому стали данные о возросшей активности российских войск около украинской границы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В ходе этих контактов мы обсуждали нашу обеспокоенность действиями России в отношении Украины", сказала Псаки в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, обеспокоены ли в Вашингтоне последними действиями РФ вблизи украинской границы.

Политолог раскрыл цель публикаций США о "планах" России вторгнуться на Украину

Политолог раскрыл цель публикаций США о "планах" России вторгнуться на Украину

Ранее Bloomberg сообщил, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников агентства, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1