В Белом доме сообщили об обсуждении с Украиной ситуации на границе с РФ

Американские власти на протяжении последних лет проводили подробные консультации со своими европейскими партнёрами, включая Украину. Причиной тому стали данные о возросшей активности российских войск около украинской границы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В ходе этих контактов мы обсуждали нашу обеспокоенность действиями России в отношении Украины", — сказала Псаки в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, обеспокоены ли в Вашингтоне последними действиями РФ вблизи украинской границы.