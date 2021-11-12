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Зарезавший жену и задушивший ребёнка житель Оренбуржья объяснил причину расправы

25-летнего подозреваемого быстро задержали. На допросе он сразу во всём признался.

12 ноября, 19:31
<p>Подозреваемый. Фото © <a href="https://oren.sledcom.ru/news/item/1628336/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Оренбургской области</a></p>

Подозреваемый. Фото © СУ СК РФ по Оренбургской области

В Оренбургской области подозреваемый в двойном убийстве — своей трёхлетней дочери и 20-летней жены — заявил на допросе, что две недели назад узнал об измене супруги. Об этом сообщает телеграм-канала SHOT.

Та якобы хотела уйти от Александра после очередной ссоры и переехать с ребёнком к матери. Тогда Кузнецов и принял решение убить жену: во время сборов он накинулся на неё с ножом, а потом задушил трёхлетнюю дочь. Последнюю убил из-за того, потому что не хотел, чтобы она кому-то досталась.

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Лайф рассказывал, что тела женщины и ребёнка нашли в селе Кваркено Оренбургской области. Преступник с места расправы скрылся, но задержан был быстро.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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