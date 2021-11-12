Зарезавший жену и задушивший ребёнка житель Оренбуржья объяснил причину расправы

В Оренбургской области подозреваемый в двойном убийстве — своей трёхлетней дочери и 20-летней жены — заявил на допросе, что две недели назад узнал об измене супруги. Об этом сообщает телеграм-канала SHOT .

Та якобы хотела уйти от Александра после очередной ссоры и переехать с ребёнком к матери. Тогда Кузнецов и принял решение убить жену: во время сборов он накинулся на неё с ножом, а потом задушил трёхлетнюю дочь. Последнюю убил из-за того, потому что не хотел, чтобы она кому-то досталась.