Житель Оренбуржья из ревности зарезал жену и задушил трёхлетнего сына

В Оренбургской области жестоко убиты 20-летняя мать с трёхлетним ребёнком. Видео © СУ СК РФ по Оренбургской области

В квартире в селе Кваркено Оренбургской области обнаружили тела 20-летней девушки и её трёхлетнего ребёнка. Следователи сразу определили, что смерть обоих носит криминальный характер — мать и малыш были жестоко убиты: родительница исколота ножом, а ребёнок задушен. Преступник с места расправы скрылся.

"По данным следствия, 12 ноября 2021 года в 18:00 в квартире жилого дома, расположенного в селе Кваркено Оренбургской области, обнаружены тела 20-летней собственницы квартиры и её трёхлетнего ребёнка с признаками криминального характера наступления смерти в виде колото-резаных ран на родителе и удушья на ребёнке", — говорится в релизе пресс-службы СУ СК РФ по Оренбургской области.

Подозреваемый. Фото © СУ СК РФ по Оренбургской области

Оперативно был определён и задержан подозреваемый. Им оказался 25-летний житель того же села, который, по версии следствия, из ревности совершил убийство супруги и ребёнка. Подозреваемого допрашивают, следствие намерено ходатайствовать об аресте. При задержанном обнаружено и предполагаемое орудие преступления — нож. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве двух и более лиц.