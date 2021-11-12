Двое российских военных погибли при десантировании в Белоруссии

Двое российских военнослужащих погибли при десантировании во время внезапной проверки боеготовности в Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов — двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки", — говорится в сообщении военного ведомства.

Как пояснили в Минобороны, оба парашюта сложились. Один из бойцов пытался спасти другого при помощи запасного парашюта. Полученные при падении травмы оказались для военнослужащих смертельными, несмотря на усилия врачей.