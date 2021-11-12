Двое российских военных погибли при десантировании в Белоруссии
Как рассказали в Минобороны РФ, один из них пытался спасти другого при помощи запасного парашюта.
Фото © Минобороны РФ
Двое российских военнослужащих погибли при десантировании во время внезапной проверки боеготовности в Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов — двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки", — говорится в сообщении военного ведомства.
Как пояснили в Минобороны, оба парашюта сложились. Один из бойцов пытался спасти другого при помощи запасного парашюта. Полученные при падении травмы оказались для военнослужащих смертельными, несмотря на усилия врачей.
Лайф ранее рассказывал, что десант России и Белоруссии высадился на полигоне Гожский у границы с Литвой. Согласно легенде учений, их задача — захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение определённых объектов, диверсантов и разведчиков условного противника.
Комментариев: 0