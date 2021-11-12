Лавров: Москва указала на абсурдность увязки отношений РФ и ЕС с Минскими соглашениями

Москва указала Франции на абсурдность увязки отношений России и Евросоюза с Минскими соглашениями. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, на заседании Совета сотрудничества по вопросам безопасности Россия увидела стремление французских собеседников подкреплять и подтверждать линию ЕС в отношениях с Москвой, которая не меняется уже долгие годы и в общем ключевом пункте гласит о готовности Брюсселя к нормализации отношений, как только российская сторона выполнит Минские соглашения.

"Но мы, естественно, показали на примерах абсурдность такого утверждения. Вновь прочитали соответствующие положения Минских договорённостей, где чёрным по белому написано, что необходимо согласовывать целый ряд вещей между Киевом, Донецком и Луганском, включая особый статус этих территорий", — сказал Лавров, добавив также о прописанных пунктах проведения выборов на юго-востоке Украины, амнистии и многом другом.