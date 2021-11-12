Соучредитель "Российской ЛГБТ-сети" Кочетков признан иноагентом
Объяснения по поводу такого решения Министерство юстиции не приводит. Правозащитник стал 95-м в данном списке.
Игорь Кочетков. Фото © Facebook / Igor Kochetkov
Минюст РФ признал одного из соучредителей "Российской ЛГБТ-сети"* Игоря Кочеткова** иноагентом. Об этом свидетельствуют данные соответствующего реестра.
Объяснения по поводу такого решения ведомство не приводит. Кочетков стал 95-м в данном списке.
Ранее Лайф рассказывал, что Генеральная прокуратура РФ подала иск в Верховный суд с требованием ликвидировать международную правозащитную организацию "Мемориал"*. Заседание по иску назначено на утро 25 ноября. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин ещё не в курсе этой истории, однако она непременно попадёт в президентские дайджесты.
* Организация внесена в реестр СМИ-иноагентов.
** Указанное лицо включено в список иностранных агентов.
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