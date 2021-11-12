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Соучредитель "Российской ЛГБТ-сети" Кочетков признан иноагентом

Объяснения по поводу такого решения Министерство юстиции не приводит. Правозащитник стал 95-м в данном списке.

12 ноября, 18:32
<p>Игорь Кочетков. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1932648383417293&set=t.100000164492042&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Igor Kochetkov</a></p>

Игорь Кочетков. Фото © Facebook / Igor Kochetkov

Минюст РФ признал одного из соучредителей "Российской ЛГБТ-сети"* Игоря Кочеткова** иноагентом. Об этом свидетельствуют данные соответствующего реестра.

Объяснения по поводу такого решения ведомство не приводит. Кочетков стал 95-м в данном списке.

Минюст объявил "Российскую ЛГБТ-сеть" и адвоката Ивана Павлова иноагентами

Минюст объявил "Российскую ЛГБТ-сеть" и адвоката Ивана Павлова иноагентами

Ранее Лайф рассказывал, что Генеральная прокуратура РФ подала иск в Верховный суд с требованием ликвидировать международную правозащитную организацию "Мемориал"*. Заседание по иску назначено на утро 25 ноября. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин ещё не в курсе этой истории, однако она непременно попадёт в президентские дайджесты.

* Организация внесена в реестр СМИ-иноагентов.

** Указанное лицо включено в список иностранных агентов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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