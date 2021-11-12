Соучредитель "Российской ЛГБТ-сети" Кочетков признан иноагентом

Минюст РФ признал одного из соучредителей "Российской ЛГБТ-сети"* Игоря Кочеткова** иноагентом. Об этом свидетельствуют данные соответствующего реестра .

Объяснения по поводу такого решения ведомство не приводит. Кочетков стал 95-м в данном списке.

Ранее Лайф рассказывал, что Генеральная прокуратура РФ подала иск в Верховный суд с требованием ликвидировать международную правозащитную организацию "Мемориал"*. Заседание по иску назначено на утро 25 ноября. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин ещё не в курсе этой истории, однако она непременно попадёт в президентские дайджесты.