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Лавров назвал агрессивным поведение НАТО в отношении РФ

Альянс в целом и Вашингтон в частности продолжают политику по сдерживанию Москвы, уверен дипломат.

12 ноября, 18:29

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Поведение Североатлантического альянса по отношению к России Москва расценивает как агрессивное, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В частности, в этом ключе российское внешнеполитическое ведомство рассматривает и последнее усиление НАТО в Чёрном море.

Глава МИД РФ добавил, что альянс в целом и Штаты в частности продолжают политику по сдерживанию Москвы, в том числе и достаточно агрессивными выпадами в отношении нас.

"Чему примеров за последние дни было множество — и с точки зрения развёртывания дополнительных сил в акватории Чёрного моря, направления боевых кораблей в необычных масштабах в этот регион", — указал дипломат.

Российские РЛС за день сопроводили шесть самолётов НАТО над Чёрным морем

Российские РЛС за день сопроводили шесть самолётов НАТО над Чёрным морем

Сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал напористыми действия НАТО вблизи границы РФ. Он подчеркнул, что Москва будет начеку и должна страховать себя, хеджировать риски.

Ранее в Минобороны заявили о создании США многонациональной военной группировки у границы РФ. Сейчас в акватории Чёрного моря находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и корабль управления Mount Whitney ВМС США, уточнили в ведомстве, а целью манёвров США назвали военное освоение Украины.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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