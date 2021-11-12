Лавров назвал агрессивным поведение НАТО в отношении РФ

Поведение Североатлантического альянса по отношению к России Москва расценивает как агрессивное, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В частности, в этом ключе российское внешнеполитическое ведомство рассматривает и последнее усиление НАТО в Чёрном море.

Глава МИД РФ добавил, что альянс в целом и Штаты в частности продолжают политику по сдерживанию Москвы, в том числе и достаточно агрессивными выпадами в отношении нас.

"Чему примеров за последние дни было множество — и с точки зрения развёртывания дополнительных сил в акватории Чёрного моря, направления боевых кораблей в необычных масштабах в этот регион", — указал дипломат.

Сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал напористыми действия НАТО вблизи границы РФ. Он подчеркнул, что Москва будет начеку и должна страховать себя, хеджировать риски.