Пострадавший при стрельбе в селе в Дагестане умер в больнице
Врачи несколько часов боролись за его жизнь в операционной, отметили в Минздраве республики. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
В больнице скончался один из пострадавших при стрельбе в дагестанском селе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минздрав республики.
"К сожалению, один из пострадавших скончался. Врачи в операционной за его жизнь боролись несколько часов", — отметили в ведомстве.
Состояние ещё одного пострадавшего медики оценивают как тяжёлое. По факту происшествия следователи возбудили сразу несколько уголовных дел по статьям "Незаконный оборот оружия", "Убийство", "Убийство, совершённое общеопасным способом", а также "Покушение на убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом".
"На месте работают следователи и криминалисты СУ СК России, сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в релизе СУ СК РФ по региону.
Напомним, сегодня днём, 12 ноября, стало известно, что в дагестанском селе Аметеркмахи неизвестный открыл стрельбу. В результате злоумышленник убил имама, а также ранил двух людей. Сам стрелок был ликвидирован. Как сообщил источник Лайфа, его зарезали те, на кого он напал.
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