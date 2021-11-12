Пострадавший при стрельбе в селе в Дагестане умер в больнице

В больнице скончался один из пострадавших при стрельбе в дагестанском селе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минздрав республики.

"К сожалению, один из пострадавших скончался. Врачи в операционной за его жизнь боролись несколько часов", — отметили в ведомстве.

Состояние ещё одного пострадавшего медики оценивают как тяжёлое. По факту происшествия следователи возбудили сразу несколько уголовных дел по статьям "Незаконный оборот оружия", "Убийство", "Убийство, совершённое общеопасным способом", а также "Покушение на убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом".

"На месте работают следователи и криминалисты СУ СК России, сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в релизе СУ СК РФ по региону.