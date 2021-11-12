В Белом доме подтвердили дату встречи Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден 15 ноября встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, переговоры лидеров стран пройдут по видеосвязи.

"Вечером в понедельник, 15 ноября, в Вашингтоне президент Джо Байден встретится виртуально с председателем КНР Си Цзиньпином", — говорится в заявлении Псаки.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден и Си Цзиньпин обсудят способы регулирования противостояния между Вашингтоном и Пекином, а также совместную работу, где совпадают интересы обеих стран.

Ранее газета Politico со ссылкой на представителя американской администрации сообщала, что встреча лидеров США и КНР намечена на вечер 15 ноября.