В Белом доме подтвердили дату встречи Байдена и Си Цзиньпина
Она пройдёт в формате видеосвязи, отметила Джен Псаки. По её словам, лидеры, в частности, обсудят способы регулирования противостояния между Вашингтоном и Пекином.
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Президент США Джо Байден 15 ноября встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, переговоры лидеров стран пройдут по видеосвязи.
"Вечером в понедельник, 15 ноября, в Вашингтоне президент Джо Байден встретится виртуально с председателем КНР Си Цзиньпином", — говорится в заявлении Псаки.
По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден и Си Цзиньпин обсудят способы регулирования противостояния между Вашингтоном и Пекином, а также совместную работу, где совпадают интересы обеих стран.
Ранее газета Politico со ссылкой на представителя американской администрации сообщала, что встреча лидеров США и КНР намечена на вечер 15 ноября.
Между тем пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о сроках встречи Путина и Байдена. Представитель Кремля отметил, что чётких договорённостей на данный момент нет, но "всё возможно".
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