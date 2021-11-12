Певец Шура похвастался дружбой с бомжами

Российский эстрадный певец Шура (Александр Медведев) рассказал о дружбе с бомжами в интервью "Вечерней Москве". По словам артиста, тёплые отношения с бездомными завязались у него в Международный женский день.

"Как-то 8 марта, правда не помню какого года, мои девчонки — подруги с Рублёвки — позвали меня отметить праздник. Сказали: "Саш, это девичник. Давай тряхнём стариной". Я и напялил на себя платье, паричок, каблучок, реснички и весь красивый да напомаженный отправился к девкам. Мы отгуляли с ними праздник, я отпел этот концерт, а потом вызвал такси и решил поехать дальше тусить в ночной клуб", — пояснил певец.

Когда артист приехал к клубу, от усталости он "решил отдохнуть" и упал прямо в сугроб в женском наряде.

"Только я улёгся, подъехал газик с ментами. И они мне такие: "Женщина, вам к нам!" А я давай им сразу говорить, что перед ними звезда. "О, дорогая, сегодня все бабы — звёзды!" — ответили они мне, усаживая в газик. Я уже хотел парик снять, чтобы меня узнали, но подумал про себя, мол, почему бы и не поржать", — вспоминает звезда.

В полицейском отделении Шуру посадили в камеру с четырьмя незнакомцами. По словам исполнителя, они сразу признали в нём популярного исполнителя.

"Там были бомжи — три бабы и один мужик. Сразу меня признали и как давай орать на ментов: "Вы что, обалдели?! Вы ж "Твори добро" посадили!". А я слушаю и не могу врубиться, что ещё за "Твори добро"? Оказывается, они говорили про мой хит. И потом хором начали петь припев этой песни: "Твори добро на всей земле…" Всё это уже под утро происходило. А потом я спросил их, откуда они меня знают. Оказывается, они заходят в магазин, где телевизор стоит, и смотрят мои клипы на музыкальных каналах — выучили все мои песни. Менты меня потом тоже узнали, разбежались и быстро с новой сменой поменялись, будто они здесь ни при чём", — поведал Шура.