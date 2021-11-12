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"У кинологов богатый опыт реальной работы": Российские собаки-спасатели взяли золото на ЧМ в Румынии

За победу организаторы вручили кубок и корм, который из-за большого веса пришлось подарить хозяевам соревнований.

12 ноября, 18:43
<p>Команда чемпионов. Фото © Предоставлено Лайфу</p>

Команда чемпионов. Фото © Предоставлено Лайфу

Капитан команды рассказала о победе на соревнованиях. Видео © LIFE

Российские собаки-спасатели из отряда "Экстремум" впервые в истории выиграли чемпионат мира, который прошёл в румынском городе Крайова. Причём на первом поисково-спасательном этапе, где животным нужно было найти трёх якобы пострадавших в лесу людей, отечественная команда набрала 253 балла из 260 возможных.

"Это командные соревнования, где много баллов давала командная работа и работа капитана. У всех наших кинологов довольно богатый опыт реальной работы, где эти навыки используются", — сказала Лайфу капитан команды Анастасия Азарова.

В составе были новошотландский ретривер Кассандра и овчарка малинуа Баста из питерского отряда "Экстремум", а также малинуа Афи и бордер-колли Рэй из Москвы. Причём познакомились они за день до вылета. На первом этапе хвостатые должны были в течение 20 минут найти на территории в 50 тысяч квадратных метров троих якобы пострадавших. И именно тогда команда набрала рекордное количество баллов. Второй этап — "послушание". Собаки должны были продемонстрировать ловкость и повиновение, причём выполнять действия синхронно.

  • Собаки-победители. Фото © LIFE
    Собаки-победители. Фото © LIFE
  • Участники команды. Фото © LIFE
    Участники команды. Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Собаки-победители. Фото © LIFE

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Расшифрована умиляющая привычка собак наклонять голову при общении с хозяином

Расшифрована умиляющая привычка собак наклонять голову при общении с хозяином

За победу в конкурсе участники получили кубок и собачий корм, также животным организаторы вручили сушёные лакомства. Из-за большого веса снаряжения в Россию участники вернулись без корма, который оставили хозяевам. А вот кубок планируют передать в Российскую кинологическую федерацию.

"Кубок большой и очень красивый. Нас четыре участника, а кубок один, поэтому, думаю, мы передадим его в РКФ. И он будет там где-то красиво стоять", — добавила Азарова.

Ранее кинолог рассказал, как зимой обезопасить собак от травм. Он призвал хозяев внимательно следить за питомцами, особенно во время прогулок.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов
Татьяна Терехова
Татьяна Терехова

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