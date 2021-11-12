Капитан команды рассказала о победе на соревнованиях. Видео © LIFE

Российские собаки-спасатели из отряда "Экстремум" впервые в истории выиграли чемпионат мира, который прошёл в румынском городе Крайова. Причём на первом поисково-спасательном этапе, где животным нужно было найти трёх якобы пострадавших в лесу людей, отечественная команда набрала 253 балла из 260 возможных.

"Это командные соревнования, где много баллов давала командная работа и работа капитана. У всех наших кинологов довольно богатый опыт реальной работы, где эти навыки используются", — сказала Лайфу капитан команды Анастасия Азарова.

В составе были новошотландский ретривер Кассандра и овчарка малинуа Баста из питерского отряда "Экстремум", а также малинуа Афи и бордер-колли Рэй из Москвы. Причём познакомились они за день до вылета. На первом этапе хвостатые должны были в течение 20 минут найти на территории в 50 тысяч квадратных метров троих якобы пострадавших. И именно тогда команда набрала рекордное количество баллов. Второй этап — "послушание". Собаки должны были продемонстрировать ловкость и повиновение, причём выполнять действия синхронно.









За победу в конкурсе участники получили кубок и собачий корм, также животным организаторы вручили сушёные лакомства. Из-за большого веса снаряжения в Россию участники вернулись без корма, который оставили хозяевам. А вот кубок планируют передать в Российскую кинологическую федерацию.

"Кубок большой и очень красивый. Нас четыре участника, а кубок один, поэтому, думаю, мы передадим его в РКФ. И он будет там где-то красиво стоять", — добавила Азарова.