Доллар перевалил за 73 рубля впервые с 22 октября
Тем временем евро также дорожает по отношению к рублю. Так, на 19:58 мск европейская валюта выросла до 83,59 рубля.
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Курс американской валюты превысил 73 рубля, об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. Доллар ускорил рост до 2% и достиг 73,135 рубля.
Стоит отметить, что это максимальное значение с 1 октября, если не считать резкий скачок на открытии торгов 22 октября. Тогда доллар на несколько секунд поднялся до значения 73,725 рубля.
Тем временем курс евро также дорожает по отношению к рублю. Так, на 19:58 мск европейская валюта выросла до 83,59 рубля.
Ранее финансист рассказал, что может привести к обвалу рубля до Нового года. На четвёртый квартал Андрей Маслов прогнозирует курс доллара в диапазоне 71,5–74 рубля, а евро — 82–86 рублей.
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