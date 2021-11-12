Доллар перевалил за 73 рубля впервые с 22 октября

Курс американской валюты превысил 73 рубля, об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. Доллар ускорил рост до 2% и достиг 73,135 рубля.

Стоит отметить, что это максимальное значение с 1 октября, если не считать резкий скачок на открытии торгов 22 октября. Тогда доллар на несколько секунд поднялся до значения 73,725 рубля.

Тем временем курс евро также дорожает по отношению к рублю. Так, на 19:58 мск европейская валюта выросла до 83,59 рубля.

