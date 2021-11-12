Лавров назвал глупостью возможные санкции ЕС против "Аэрофлота"
По словам главы МИД РФ, Москве необходимо игнорировать подобные заявления, поскольку всё это больше похоже на обычное "пустословие", продиктованное очередными русофобскими идеями.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал глупостью новость о возможном введении санкций в отношении "Аэрофлота" из-за потока мигрантов на белорусско-польской границе. Он также отметил, что подобная тема даже не обсуждалась в Париже на заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности.
"Про "Аэрофлот" даже речь не заходила. Все понимают, что это глупость. Тем более что сопоставить с информацией, которая имеется в открытом доступе, как, куда и откуда "Аэрофлот" летает, не составляет никакого труда, но для этого надо хотя бы пытаться разобраться в ситуации", — пояснил министр на пресс-конференции.
По словам Лаврова, Москве необходимо игнорировать подобные заявления, поскольку всё это больше похоже на обычное "пустословие". Он подчеркнул, что такие выпады продиктованы русофобскими идеями.
Ранее газета Politico сообщила, что против "Аэрофлота" могут ввести санкции из-за мигрантов на границе Польши. По данным издания, список будет утверждаться ЕК на этой неделе. Пакет разделён на две части. В одну входят люди и организации, в другую — те, кто якобы несёт ответственность за нарушения прав человека в Белоруссии.
Как уже писал Лайф, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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