Лавров назвал глупостью возможные санкции ЕС против "Аэрофлота"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал глупостью новость о возможном введении санкций в отношении "Аэрофлота" из-за потока мигрантов на белорусско-польской границе. Он также отметил, что подобная тема даже не обсуждалась в Париже на заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности.

"Про "Аэрофлот" даже речь не заходила. Все понимают, что это глупость. Тем более что сопоставить с информацией, которая имеется в открытом доступе, как, куда и откуда "Аэрофлот" летает, не составляет никакого труда, но для этого надо хотя бы пытаться разобраться в ситуации", — пояснил министр на пресс-конференции.

По словам Лаврова, Москве необходимо игнорировать подобные заявления, поскольку всё это больше похоже на обычное "пустословие". Он подчеркнул, что такие выпады продиктованы русофобскими идеями.