Лавров пообещал асимметричный ответ России на недружественные шаги Запада

Если потребуется, Россия будет асимметрично отвечать на недружественные шаги Запада в области стратегической стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Эта тема подробно обсуждалась на заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны. В том числе в контексте тех новых вызовов, которые возникли после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и из Договора по открытому небу.