Лавров пообещал асимметричный ответ России на недружественные шаги Запада
Министр подчеркнул, что такие меры будут приняты при необходимости. Однако в целом Москва намерена придерживаться сдержанного подхода в вопросах стратегической безопасности.
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Если потребуется, Россия будет асимметрично отвечать на недружественные шаги Запада в области стратегической стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Эта тема подробно обсуждалась на заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны. В том числе в контексте тех новых вызовов, которые возникли после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и из Договора по открытому небу.
"Будем, конечно же, реагировать на недружественные шаги, которые предпринимает Запад. Будем действовать зеркально, а если потребуется, то асимметрично", — заявил Лавров, комментируя итоги заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, которое состоялось в Париже.
В целом же, подчеркнул министр, Россия намерена и впредь проявлять сдержанный подход в вопросах стратегической безопасности и не создавать искусственных проблем.
Как сообщал Лайф ранее, также Лавров назвал агрессивным поведение НАТО в отношении РФ. Альянс в целом и Вашингтон в частности продолжают политику по сдерживанию Москвы, уверен дипломат.
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