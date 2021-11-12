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Лавров пообещал асимметричный ответ России на недружественные шаги Запада

Министр подчеркнул, что такие меры будут приняты при необходимости. Однако в целом Москва намерена придерживаться сдержанного подхода в вопросах стратегической безопасности.

12 ноября, 18:51
<p>Фото © <a href="https://www.mid.ru/ru/fotogalerea-s.v.lavrova/-/asset_publisher/Y6uJsyPo9dmp/content/id/2044816" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Фото © МИД РФ

Если потребуется, Россия будет асимметрично отвечать на недружественные шаги Запада в области стратегической стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Эта тема подробно обсуждалась на заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны. В том числе в контексте тех новых вызовов, которые возникли после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и из Договора по открытому небу.

"Будем, конечно же, реагировать на недружественные шаги, которые предпринимает Запад. Будем действовать зеркально, а если потребуется, то асимметрично", — заявил Лавров, комментируя итоги заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, которое состоялось в Париже.

В целом же, подчеркнул министр, Россия намерена и впредь проявлять сдержанный подход в вопросах стратегической безопасности и не создавать искусственных проблем.

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Как сообщал Лайф ранее, также Лавров назвал агрессивным поведение НАТО в отношении РФ. Альянс в целом и Вашингтон в частности продолжают политику по сдерживанию Москвы, уверен дипломат.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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