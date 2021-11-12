Лавров заявил, что Россия за полное возобновление иранской ядерной сделки
Дипломат напомнил, что встреча участников переговорного процесса запланирована на 29 ноября в Вене.
Фото © Twitter / МИД России
Российская сторона будет выступать за возобновление в полном объёме Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он уточнил, что переговоры участников документа состоятся 29 ноября в Вене. Помимо РФ в них участвуют Великобритания, Германия, Китай и Франция.
"Мы будем выступать за то, чтобы договорённости, которые были в рамках этого документа в 2015 году заключены, чтобы они выполнялись", — заявил дипломат.
Ранее Сергей Лавров вместе с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном выступили за восстановление ядерной сделки в изначальном виде. По мнению дипломатов, это единственный верный путь для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договорённостей.
Напомним, что ещё в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, который считается оружейным. Президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Новый американский лидер Джо Байден продлил ещё на год санкции в отношении Ирана. Он отверг идею снятия ограничений для возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке.
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