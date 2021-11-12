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Лавров заявил, что Россия за полное возобновление иранской ядерной сделки

Дипломат напомнил, что встреча участников переговорного процесса запланирована на 29 ноября в Вене.

12 ноября, 19:12
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MID_RF/status/1458851327644209158/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Фото © Twitter / МИД России

Российская сторона будет выступать за возобновление в полном объёме Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он уточнил, что переговоры участников документа состоятся 29 ноября в Вене. Помимо РФ в них участвуют Великобритания, Германия, Китай и Франция.

"Мы будем выступать за то, чтобы договорённости, которые были в рамках этого документа в 2015 году заключены, чтобы они выполнялись", — заявил дипломат.

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Ранее Сергей Лавров вместе с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном выступили за восстановление ядерной сделки в изначальном виде. По мнению дипломатов, это единственный верный путь для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договорённостей.

Напомним, что ещё в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, который считается оружейным. Президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Новый американский лидер Джо Байден продлил ещё на год санкции в отношении Ирана. Он отверг идею снятия ограничений для возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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