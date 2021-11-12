Лавров заявил, что Россия за полное возобновление иранской ядерной сделки

Российская сторона будет выступать за возобновление в полном объёме Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он уточнил, что переговоры участников документа состоятся 29 ноября в Вене. Помимо РФ в них участвуют Великобритания, Германия, Китай и Франция.

"Мы будем выступать за то, чтобы договорённости, которые были в рамках этого документа в 2015 году заключены, чтобы они выполнялись", — заявил дипломат.