Модель Анна Чурина раскрыла, как манекенщицам справиться с депрессией

Девушки в модельном бизнесе испытывают мощную нагрузку, это тяжкий труд, тем более что они совсем юные особы. Об этом актриса театра и кино, модель Анна Чурина поделилась в беседе с РИА ФАН.

"Конкуренция в модельном бизнесе очень большая, очень часто неокрепшие умы, а модели (это в целом довольно юные девушки) ломаются и не выдерживают. Нужно иметь твёрдый характер", — говорит Анна Чурина.

Модель рассказала, как справиться с психологической нагрузкой, иногда даже депрессией, и не бояться окончания карьеры. Бывает, успешные и часто юные модели, добившиеся признания, по своей воле решают уйти из жизни. Девушки нередко испытывают гнетущее одиночество, которое способно перейти в затяжную депрессию, считает актриса.

"Модели, как правило, — это люди, скажем так, без дома, потому что они могут жить несколько месяцев в одной стране, потом в другой, их постоянно гоняют по миру. Получается, что твой дом — это твой чемодан. Конечно, в этой ситуации очень важно знать и помнить свои корни, чувствовать связь. Мне кажется, в сложных ситуациях нужно в первую очередь разговаривать с близкими, если они есть, если же такой возможности нет, то нужно обращаться к психологу", — сказала Анна Чурина.

Также актриса отметила, что моделям всегда нужно держать руку на пульсе и трезво смотреть на вещи. Необходимо думать о собственном будущем.

"Важно иметь цель в жизни. Надо понимать, что модельный бизнес — это не единственное, чем можно заниматься в этой жизни, нужно мыслить шире, искать какие-то ещё занятия, увлечения, понимать, что карьера рано или поздно всё равно закончится, и искать себе запасной какой-то аэродром", — поделилась Анна.