Пять моделей с телами юных девушек, которые показывают, как расцветает красота после 40 лет
48-летняя Хайди Клум выложила фото в бикини, и это повод вспомнить других возрастных моделей, которые не сдаются.
Фото © Instagram / helenachristensen / j_mcd, elizabethhurley1
Хайди Клум может похвастаться мировой известностью и 8,6 млн подписчиков в "Инстаграме", для которых она не жалеет откровенных снимков. Немецкая супермодель выиграла в генетическую лотерею и в 48 лет остаётся желанной и сохраняет фигуру, которой позавидуют даже 20-летние. При этом Хайди молода ещё и душой, что подтверждает её счастливый брак с гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Музыканту 32 года, но разница в возрасте между влюблёнными незаметна.
Фото © Instagram / heidiklum
Угадать возраст Элизабет Хёрли неподготовленному пользователю просто невозможно. На снимках в "Инстаграме" британская модель и актриса выглядит так, словно ей немного перевалило за 20: гладкая кожа, стройная фигура, эффектные формы и пленительный взгляд. И только заглянув в раздел её биографии, можно вспомнить, что экс-возлюбленной Хью Гранта уже 56.
Фото © Instagram / elizabethhurley1
Если говорить о естественной красоте, нельзя не упомянуть Паулину Поризкову. Модель сложно уличить в злоупотреблении уколами красоты или пристрастии к пластической хирургии. 56-летняя американская супермодель даже не закрашивает седину, что совершенно не сказывается на её притягательности. Кроме того, красавица выступает против сексизма и эйджизма и заявляет, что у сексуальности нет возраста, что раз за разом доказывает в своём инстаграме.
Фото © Instagram / paulinaporizkov / colleenotcasek
Хелена Кристенсен — одна из самых узнаваемых моделей 90-х. С юных лет она покоряла конкурсы красоты, добавив в копилку своих достижений корону "Мисс Копенгаген" и "Мисс Дания". Хелена сотрудничала со множеством известных модных домов: от Chanel до Yohji Yamamoto. И даже в свои 52 она выглядит так, что подписчики в "Инстаграме" не могут отвести от неё глаз.
Фото © Instagram / helenachristensen / j_mcd
Имя этой американской модели знают даже те, кто совсем далёк от фешен-индустрии. Синди Кроуфорд стала своеобразной иконой в модельной сфере. О ней мечтали парни, ей завидовали девушки, а красавица не сходила с обложек глянца — Vogue, W, People, Harper’s Bazaar. Сейчас Синди 55, но для неё это действительно всего лишь цифра. И 5,7 млн фанатов в "Инстаграме" готовы напоминать ей об этом каждый день.
Фото © Instagram / cindycrawford / luigiandiango/ davidyarrow
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