Гастроэнтеролог перечислила продукты, которые опасно есть натощак

При употреблении кофе, соков и хлеба натощак могут развиться серьёзные заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала гастроэнтеролог и специалист в области вегетарианства и веганства Анна Зименская в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт указала, что чашка утреннего кофе агрессивно воздействует на пищеварительную систему. Если употреблять этот напиток на голодный желудок, нарушится моторика желудочно-кишечного тракта, что провоцирует рефлекс недостаточности кардии. Также кофе "стимулирует повышенное производство кислоты в желудке". А людям, у которых есть синдром раздражённого кишечника, следует полностью отказаться от кофе, ведь он обостряет симптомы болезни, тем самым провоцируя вздутие живота и повышенное газообразование.

Натощак не стоит пить свежевыжатые соки, поскольку стакан такого напитка может нанести сильный удар по поджелудочной железе. Это связано с большим количеством сахаров и кислот, особенно во фруктовом соке. Поэтому лучше употреблять этот "агрессивный продукт для желудка" на второй завтрак. Иначе организм примет его за еду и начнёт вырабатывать инсулин в большом количестве, что совершенно не полезно для здоровья.

Также оголодавшему организму могут навредить гранаты, грейпфруты, лимоны и яблоки, в которых содержится большое количестве кислот. Они могут спровоцировать развитие панкреатита и гастрита. "Попадая в голодный желудок, они раздражают слизистую, вызывают изжогу и могут привести к аллергической реакции", — сказала специалист. Причём, по словам Зименской, фактически все фрукты пагубно влияют на голодный желудок.

"Всем давно известно, что в мучном, белом хлебе и других видах выпечки высокий гликемический индекс. При их употреблении происходит резкий скачок сахара в крови с последующим выбросом инсулина. Особенно не рекомендуется такая пища натощак людям с сахарным диабетом и хроническими заболеваниями желудка", — сообщила гастроэнтеролог, добавив, что мучное натощак способствует ожирению.

Зименская упомянула жареное мясо, яйца и сосиски, поскольку при термической обработке полезные свойства этих продуктов утрачиваются. Особенно вредны "зажаристые участки". А если злоупотреблять этими продуктами в жареном виде натощак, нарушатся обменные процессы в организме, есть риск развития язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Гораздо полезнее варёные яйца. Также эксперт раскрыла, как правильно начинать день.

"Лучше выпить немного тёплой воды. Необязательно весь стакан. Для аккумуляции желудка можно сделать пару глотков. Вода снимет спастичность, промоет желудочно-кишечный тракт. Затем рекомендую приготовить себе лёгкую льняную или овсяную кашу на завтрак", — сообщила Зименская, добавив, что этой смеси достаточно двух-трёх ложек для того, чтобы сок или кофе не были такими уж вредными для желудка.