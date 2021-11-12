Глава МИД Белоруссии назвал бандитскими действия Литвы и Польши

Пока Белоруссия делает всё, чтобы обеспечить всем необходимым беженцев на границе с Польшей, сопредельные государства ведут себя "по-гангстерски". Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"По-гангстерски или по-бандитски ведут себя сейчас как раз наши сопредельные государства. Мы делаем всё, чтобы обеспечить находящихся на границе беженцев хотя бы минимальными возможностями выжить в данной ситуации", — приводит БелТА слова Макея.

Глава белорусского МИД назвал абсолютным вымыслом обвинения в адрес Белоруссии в организации целенаправленного потока беженцев в Польшу и балтийские страны. Макей подчеркнул, прежде чем бросаться обвинениями, надо посмотреть, кто и как ведёт себя в данной ситуации. Он уточнил, что республика старается помочь беженцам всем, чем может: доставляет на границу продовольствие, гуманитарную помощь, тёплую одежду, сухие дрова и так далее.

"То, что пытаются обвинить Белоруссию в якобы организованной доставке мигрантов через свою территорию, это абсолютно наглая и беспочвенная ложь. Нет ни одного доказательства", — добавил глава белорусского МИД.