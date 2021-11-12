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Глава МИД Белоруссии назвал бандитскими действия Литвы и Польши

Владимир Макей подчеркнул, прежде чем бросаться обвинениями, надо посмотреть, кто и как ведёт себя в данной ситуации.

12 ноября, 19:19
<p>Фото © LIFE / Артур Матвеев</p>

Фото © LIFE / Артур Матвеев

Пока Белоруссия делает всё, чтобы обеспечить всем необходимым беженцев на границе с Польшей, сопредельные государства ведут себя "по-гангстерски". Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"По-гангстерски или по-бандитски ведут себя сейчас как раз наши сопредельные государства. Мы делаем всё, чтобы обеспечить находящихся на границе беженцев хотя бы минимальными возможностями выжить в данной ситуации", — приводит БелТА слова Макея.

Глава белорусского МИД назвал абсолютным вымыслом обвинения в адрес Белоруссии в организации целенаправленного потока беженцев в Польшу и балтийские страны. Макей подчеркнул, прежде чем бросаться обвинениями, надо посмотреть, кто и как ведёт себя в данной ситуации. Он уточнил, что республика старается помочь беженцам всем, чем может: доставляет на границу продовольствие, гуманитарную помощь, тёплую одежду, сухие дрова и так далее.

"То, что пытаются обвинить Белоруссию в якобы организованной доставке мигрантов через свою территорию, это абсолютно наглая и беспочвенная ложь. Нет ни одного доказательства", — добавил глава белорусского МИД.

Британские военные помогут Польше укрепить границы с Белоруссией

Британские военные помогут Польше укрепить границы с Белоруссией

Ранее Лайф сообщал, что Германия и Литва призвали ЕС к жёстким санкциям против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами. В ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств двух стран также отметили, что беженцы должны получить гуманитарную помощь как можно быстрее.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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