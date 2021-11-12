Глава МИД Белоруссии назвал бандитскими действия Литвы и Польши
Владимир Макей подчеркнул, прежде чем бросаться обвинениями, надо посмотреть, кто и как ведёт себя в данной ситуации.
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Пока Белоруссия делает всё, чтобы обеспечить всем необходимым беженцев на границе с Польшей, сопредельные государства ведут себя "по-гангстерски". Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
"По-гангстерски или по-бандитски ведут себя сейчас как раз наши сопредельные государства. Мы делаем всё, чтобы обеспечить находящихся на границе беженцев хотя бы минимальными возможностями выжить в данной ситуации", — приводит БелТА слова Макея.
Глава белорусского МИД назвал абсолютным вымыслом обвинения в адрес Белоруссии в организации целенаправленного потока беженцев в Польшу и балтийские страны. Макей подчеркнул, прежде чем бросаться обвинениями, надо посмотреть, кто и как ведёт себя в данной ситуации. Он уточнил, что республика старается помочь беженцам всем, чем может: доставляет на границу продовольствие, гуманитарную помощь, тёплую одежду, сухие дрова и так далее.
"То, что пытаются обвинить Белоруссию в якобы организованной доставке мигрантов через свою территорию, это абсолютно наглая и беспочвенная ложь. Нет ни одного доказательства", — добавил глава белорусского МИД.
Ранее Лайф сообщал, что Германия и Литва призвали ЕС к жёстким санкциям против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами. В ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств двух стран также отметили, что беженцы должны получить гуманитарную помощь как можно быстрее.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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