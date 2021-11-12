Утверждённая недавно военная доктрина Союзного государства России и Белоруссии предполагает совместное обучение танкистов, артиллеристов, специалистов ПВО и так далее. Поэтому Польше не стоит воспринимать начавшиеся совместные учения десантников двух стран как "агрессивное действо". Об этом заявил Лайфу полковник в отставке военный обозреватель Виктор Баранец.

"Успокойтесь, господа поляки! Российские и белорусские десантники прыгали уже не раз и сейчас будут прыгать, ещё будут прыгать не раз. А если вам так хочется нагнетать ситуацию, что это такая российско-белорусская некая подготовка к агрессии, то это, конечно, совершенная брехня. Мы будем готовить совместную группировку, мы уже её сейчас готовим. У нас проводятся совместные учения, и любой скулёж по этому поводу — это всего лишь провокация", — отметил Виктор Баранец.

Как добавил военный обозреватель, нельзя отрицать, что на белорусско-польской границе сегодня "очень серьёзно искрит". Но подчеркнул, что учения десантников были запланированы ещё полгода назад, это можно увидеть в плане боевой подготовки российско-белорусской группировки.

"У нас будет ещё много учений, но, если кому-то хочется спровоцировать Европу на то, что Россия и Белоруссия готовятся к прыжку на Польшу, на Европу, это ваша пошлая брехня. Не лезьте, пожалуйста, в Союзное государство, и никто не будет размахивать перед вашей европейской мордой стволами танков, пулемётов или автоматов российско-белорусской группировки. Мы мирные люди, вы не лезьте к нам, и мы никогда не полезем к вам", — заключил Виктор Баранец.