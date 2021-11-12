"Милитаристский угар": Политолог объяснил причину "предупреждений" США о намерении России вторгнуться на Украину
Эксперт считает, что это не более чем провокации, идёт "науськивание Украины против России", чтобы не терять контроль над союзниками в Европе.
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Провокацией Украины на обострение конфликта с РФ в информационном пространстве назвал заявление США о намерении России вторгнуться в соседнее государство эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Университета имени Плеханова Андрей Кошкин.
"Никогда Россия не будет вторгаться в какое-то государство, тем более на Украину. Но коллективный Запад провоцирует Украину на обострение и по линии соприкосновения, и в информационном пространстве", — заявил Кошкин в эфире радио "Комсомольская правда".
Он отметил, что желание вывести РФ на вооружённый конфликт может довести до каких-то непосредственных стычек только в контексте нейтрализации угрозы. США же занимаются подстрекательством, заявляя о необходимости поддержания боеспособности украинской армии.
"Идёт науськивание Украины против России со стороны США, чтобы не терять контроль над союзниками в Европе, которое подогревается заявлениями о том, что Россия может на вас напасть. И что вы тогда будете делать? Это просто милитаристский угар в информационном пространстве", — говорит политолог.
Ранее Лайф писал, что в Кремле ответили на обвинения в адрес РФ о планах "вторжения на территорию Украины". Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Москва уже неоднократно говорила о том, что передвижения ВС РФ по территории страны ни у кого не должны вызывать обеспокоенности.
Напомним, Bloomberg сообщил, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников агентства, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной.
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