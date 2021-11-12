Провокацией Украины на обострение конфликта с РФ в информационном пространстве назвал заявление США о намерении России вторгнуться в соседнее государство эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

"Никогда Россия не будет вторгаться в какое-то государство, тем более на Украину. Но коллективный Запад провоцирует Украину на обострение и по линии соприкосновения, и в информационном пространстве", — заявил Кошкин в эфире радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что желание вывести РФ на вооружённый конфликт может довести до каких-то непосредственных стычек только в контексте нейтрализации угрозы. США же занимаются подстрекательством, заявляя о необходимости поддержания боеспособности украинской армии.

"Идёт науськивание Украины против России со стороны США, чтобы не терять контроль над союзниками в Европе, которое подогревается заявлениями о том, что Россия может на вас напасть. И что вы тогда будете делать? Это просто милитаристский угар в информационном пространстве", — говорит политолог.