Тимура Родригеза обокрали на миллионы рублей

В Московской области в дом 42-летнего комика Тимура Родригеза (Керимова) залезли воры и вынесли большую сумму денег, а также драгоценности. Они смогли взломать замок на двери, ведущей на террасу первого этажа, и таким способом попали внутрь.

Как пишет телеграм-канал Mash, в этот момент комик отдыхал с семьёй в Италии. Вернувшись, он обнаружил, что из дома пропало около 45 000 долларов (около 3,3 млн рублей), 400 000 рублей, а также драгоценности. По данным Mash, Родригез уже обратился в полицию.