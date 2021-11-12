Тимура Родригеза обокрали на миллионы рублей
Случилось это, когда российский комик отдыхал вместе с семьёй в Италии.
Фото © Instagram / trodriguezzz
В Московской области в дом 42-летнего комика Тимура Родригеза (Керимова) залезли воры и вынесли большую сумму денег, а также драгоценности. Они смогли взломать замок на двери, ведущей на террасу первого этажа, и таким способом попали внутрь.
Как пишет телеграм-канал Mash, в этот момент комик отдыхал с семьёй в Италии. Вернувшись, он обнаружил, что из дома пропало около 45 000 долларов (около 3,3 млн рублей), 400 000 рублей, а также драгоценности. По данным Mash, Родригез уже обратился в полицию.
А ранее Лайф рассказывал, что дом футболиста "Челси" Джеймса обокрали во время матча Лиги чемпионов против "Зенита". Ворам удалось перенести в машину тяжёлый сейф с личными вещами спортсмена.
Комментариев: 0