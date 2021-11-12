Вместо девушки темнокожий парень: Вышел трейлер современной толерантной "Золушки" в стиле хип-хоп
Главный персонаж "сказки" хочет заявить о себе в мире обувной моды, и усердия ему не занимать.
Стриминговый сервис Disney+ показал трейлер современной адаптации "Золушки". Создатели фильма в его названии прибегли к игре слов. И получилась "Кроссовушка".
Теперь в роли Золушки будет не девушка, а парень, причём темнокожий. Главную роль сыграл Чоузен Джейкобс. Его персонаж работает продавцом обуви и открывает в себе талант дизайнера кроссовок. Зрителю расскажут, как он шёл к успеху и как нашёл свою принцессу.
Ранее Лайф сообщал, что вышел новый трейлер фильма ужасов "Морбиус" по комиксам Marvel с Джаредом Лето. Российская премьера картины о знаменитом вампире запланирована на 20 января 2022 года.
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