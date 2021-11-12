Теперь в роли Золушки будет не девушка, а парень, причём темнокожий. Главную роль сыграл Чоузен Джейкобс. Его персонаж работает продавцом обуви и открывает в себе талант дизайнера кроссовок. Зрителю расскажут, как он шёл к успеху и как нашёл свою принцессу.