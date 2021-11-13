НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Погиб бизнесмен, слетавший в космос на корабле миллиардера Безоса

Глен де Вриз был пилотом-любителем. Он стал жертвой крушения легкомоторного самолёта.

12 ноября, 21:46
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/CaptainClinical" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Glen de Vries</a></p>

Фото © Twitter / Glen de Vries

В США в штате Нью-Джерси погиб один из пассажиров космического корабля New Shepard американской компании Blue Origin — Глен де Вриз. Легкомоторный самолёт под его управлением рухнул неподалёку от Нью-Йорка.

Как сообщает компания CNN, четырёхместный Cessna 172 упал в лесистой местности. Вместе с бизнесменом погиб и его пассажир. Причина крушения пока не известна.

Де Вризу было 49 лет. Он имел диплом молекулярного биолога и был соучредителем Medidata Solutions, самой популярной платформы клинических исследований в мире. Компания провела более 25 тысяч испытаний с участием более семи миллионов пациентов.

Установлен новый рекорд по числу землян в космосе

Установлен новый рекорд по числу землян в космосе

Напомним, полёт космического New Shepard компании Blue Origin, в котором членом экипажа был Глен де Вриз, состоялся в октябре. Корабль поднялся на высоту 107 километров и позволил де Вризу, а также актёру из сериала "Звёздный путь" Уильяму Шетнеру, вице-президенту Blue Origin Одри Пауэрс, экс-инженеру NASA Крису Бошуизену побывать в невесомости.

А первый пилотируемый полёт ракеты New Shepard состоялся 20 июля, в нём участвовал сам владелец компании — Джефф Безос. На борту также присутствовали его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дамен и 82-летняя лётчица Уэлли Фанк. Пробыв в космосе около 11 минут, пассажиры корабля благополучно вернулись на Землю. После Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard, снятое во время космического полёта. Однако многим пользователям ролик не понравился.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1