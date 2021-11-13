Погиб бизнесмен, слетавший в космос на корабле миллиардера Безоса
Глен де Вриз был пилотом-любителем. Он стал жертвой крушения легкомоторного самолёта.
Фото © Twitter / Glen de Vries
В США в штате Нью-Джерси погиб один из пассажиров космического корабля New Shepard американской компании Blue Origin — Глен де Вриз. Легкомоторный самолёт под его управлением рухнул неподалёку от Нью-Йорка.
Как сообщает компания CNN, четырёхместный Cessna 172 упал в лесистой местности. Вместе с бизнесменом погиб и его пассажир. Причина крушения пока не известна.
Де Вризу было 49 лет. Он имел диплом молекулярного биолога и был соучредителем Medidata Solutions, самой популярной платформы клинических исследований в мире. Компания провела более 25 тысяч испытаний с участием более семи миллионов пациентов.
Напомним, полёт космического New Shepard компании Blue Origin, в котором членом экипажа был Глен де Вриз, состоялся в октябре. Корабль поднялся на высоту 107 километров и позволил де Вризу, а также актёру из сериала "Звёздный путь" Уильяму Шетнеру, вице-президенту Blue Origin Одри Пауэрс, экс-инженеру NASA Крису Бошуизену побывать в невесомости.
А первый пилотируемый полёт ракеты New Shepard состоялся 20 июля, в нём участвовал сам владелец компании — Джефф Безос. На борту также присутствовали его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дамен и 82-летняя лётчица Уэлли Фанк. Пробыв в космосе около 11 минут, пассажиры корабля благополучно вернулись на Землю. После Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard, снятое во время космического полёта. Однако многим пользователям ролик не понравился.
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