Погиб бизнесмен, слетавший в космос на корабле миллиардера Безоса

В США в штате Нью-Джерси погиб один из пассажиров космического корабля New Shepard американской компании Blue Origin — Глен де Вриз. Легкомоторный самолёт под его управлением рухнул неподалёку от Нью-Йорка.

Как сообщает компания CNN, четырёхместный Cessna 172 упал в лесистой местности. Вместе с бизнесменом погиб и его пассажир. Причина крушения пока не известна.

Де Вризу было 49 лет. Он имел диплом молекулярного биолога и был соучредителем Medidata Solutions, самой популярной платформы клинических исследований в мире. Компания провела более 25 тысяч испытаний с участием более семи миллионов пациентов.