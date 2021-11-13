Фото © "Петербургский дневник" / Александр Глуз

Погибшие в Баренцевом море в 2019 году подводники выполняли сверхсложные задачи в интересах России, при этом в обычной жизни эти люди вели себя очень скромно. Именно такие истории необходимо хранить в памяти и брать с них пример, считает вдова Героя России Андрея Воскресенского Наталья. Петербургская школа № 169 носит имя её супруга, а недавно около школы была открыта и Аллея Памяти.

"Аллея Памяти в 169-й школе — это некий символ жизни и вечности <…> возможность рассказать о настоящих людях <…> Всё это поможет воспитать настоящих патриотов <…> Это особенно важно сейчас, когда ряд моральных приоритетов смещается", — рассказала Наталья в интервью газете "Петербургский дневник".

Присвоение имени школе или аллее будет вызывать интерес у учащихся — кто это, что он сделал, как он жил, считает Наталья. И тогда, возможно, дети будут становиться настоящими людьми, не ура-патриотами, а цельными личностями. Женщина считает, что такие примеры воспитают мужчин с большой буквы, которые искренне любят свою Родину и способны работать не только на себя, но и на благо всех нас.

"Молодые люди видят, что могут заработать на неординарности, что можно надеть женское платье, выложить в соцсети. И за это хорошо заплатят. Я не говорю, что деньги — это плохо, но они не должны быть самоцелью. Всё-таки настоящим человеком себя может назвать тот, кто готов принять на себя ответственность и бороться за достижение благородных целей", — выразила свою точку зрения Наталья.