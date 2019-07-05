Путин посмертно присвоил звание Героя России четырём погибшим подводникам

Остальные десять погибших посмертно награждены орденами Мужества, говорится в указе главы государства.

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России четырём подводникам, которые погибли во время пожара на глубоководном аппарате в Североморске. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Так, звание Герой Российской Федерации присвоено посмертно капитанам первого ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину и Константину Сомову, капитану второго ранга Дмитрию Соловьёву.

Кроме того, орденом Мужества награждены капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов, Николай Филин, капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, а также капитан-лейтенант Михаил Дубков и подполковник медицинской службы Александр Васильев.

Напомним, что 1 июля в научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар. Жертвами стали 14 моряков-подводников, которые погибли от отравления продуктами горения.