Суд полностью прекратил опеку отца над Бритни Спирс

Американский суд принял решение о полном прекращении опеки над американской певицей Бритни Спирс. Решение было принято без какой-либо дополнительной оценки психологического состояния артистки.

Как пишет TMZ, ни у кого из присутствующих в зале суда не возникло возражений по этому вопросу. Судебное заседание было завершено спустя полчаса после его начала.