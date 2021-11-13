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Суд полностью прекратил опеку отца над Бритни Спирс

Судебное решение вступило в силу сразу после его оглашения. Ускорить этот процесс ранее просил сам Джейми Спирс.

12 ноября, 22:35
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/britneyspears/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">britneyspears</a></p>

Фото © britneyspears

Американский суд принял решение о полном прекращении опеки над американской певицей Бритни Спирс. Решение было принято без какой-либо дополнительной оценки психологического состояния артистки.

Как пишет TMZ, ни у кого из присутствующих в зале суда не возникло возражений по этому вопросу. Судебное заседание было завершено спустя полчаса после его начала.

Отметим, что ранее отец Бритни Спирс сам попросил немедленно отменить опеку над дочерью и отказался от $2 млн. Джейми Спирс также выступил за то, чтобы переход управления финансами и имуществом певицы был прозрачным.

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Лайф напоминает, что до этого Бритни Спирс попросила суд прекратить опекунство отца над ней, которое было оформлено 13 лет назад, и рассказала обо всех ужасах, что творятся в её семье. Так, по словам певицы, её не оставляли наедине с собой даже голой и заставили установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей. Позже артистка попросила прощения у фанатов за двухлетнюю ложь. Отец на фоне этого заявлял, что готов отказаться от опекунства над дочерью. В конце сентября суд отстранил Джейми Спирса от опеки. При этом контроль за многомиллионным состоянием певицы возложили на бухгалтера Джона Забела, а временным опекуном стала менеджер Джоди Монтгомери.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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