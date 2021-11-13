Греция потребовала у Британии вывезенные шедевры Парфенона
Премьер-министр Кириакос Мицотакис отметил, что не может быть диалога между нациями, если нет диалога культур.
Фото © Wikipedia / Парфенон
Греция призвала Британию вернуть ей скульптуры Парфенона. Премьер-министр Кириакос Мицотакис потребовал отдать объекты культуры, вывезенные из страны в ХIХ веке и экспонирующиеся в настоящее время в Британском музее в Лондоне. Тем более, подчеркнул глава кабмина, что в этом году межправительственная комиссия ЮНЕСКО впервые единогласно приняла соответствующее решение.
"Дело носит межправительственный характер и, следовательно, обязанность вернуть скульптуры Парфенона полностью касается Правительства Великобритании. Соединённое Королевство должно вступить в добросовестный диалог с Грецией. И я прошу его это сделать", — сказал Мицотакис на праздновании 75-летия основания ЮНЕСКО в Париже.
Мицотакис подчеркнул в своём обращении к Лондону, что не может быть диалога между нациями, если нет диалога между культурами, который предполагает уважение к истории, культурному наследию и самобытности каждой нации. А скульптуры Парфенона являются наиболее важной символической связью между современными греками и их предками. Пока часть коллекции остаётся отчуждённой в Лондоне, эта связь неполная.
"По этой причине я считаю, что необходимо, чтобы скульптуры Парфенона, находящиеся в Лондоне, были воссоединены с большей частью коллекции скульптур Парфенона в Афинах", — цитирует Мицотакиса Reuters.
С момента обретения независимости в 1832 году Греция неоднократно призывала к возвращению скульптур, известных как мраморы Элгина. Британский музей в Лондоне отказался вернуть скульптуры, заявив, что они были приобретены Элгином по юридическому контракту с Османской империей.
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