Греция потребовала у Британии вывезенные шедевры Парфенона

Греция призвала Британию вернуть ей скульптуры Парфенона. Премьер-министр Кириакос Мицотакис потребовал отдать объекты культуры, вывезенные из страны в ХIХ веке и экспонирующиеся в настоящее время в Британском музее в Лондоне. Тем более, подчеркнул глава кабмина, что в этом году межправительственная комиссия ЮНЕСКО впервые единогласно приняла соответствующее решение.

"Дело носит межправительственный характер и, следовательно, обязанность вернуть скульптуры Парфенона полностью касается Правительства Великобритании. Соединённое Королевство должно вступить в добросовестный диалог с Грецией. И я прошу его это сделать", — сказал Мицотакис на праздновании 75-летия основания ЮНЕСКО в Париже.

Мицотакис подчеркнул в своём обращении к Лондону, что не может быть диалога между нациями, если нет диалога между культурами, который предполагает уважение к истории, культурному наследию и самобытности каждой нации. А скульптуры Парфенона являются наиболее важной символической связью между современными греками и их предками. Пока часть коллекции остаётся отчуждённой в Лондоне, эта связь неполная.

"По этой причине я считаю, что необходимо, чтобы скульптуры Парфенона, находящиеся в Лондоне, были воссоединены с большей частью коллекции скульптур Парфенона в Афинах", — цитирует Мицотакиса Reuters.