В Сухуме депутаты устроили стрельбу прямо у здания парламента
Это не первый подобный случай. По одному из них ещё не закончились судебные разбирательства.
В Сухуме депутата обстреляли прямо у здания парламента. Видео © Facebook / Apsua TV/Абхазское ТВ
Депутат парламента Абхазии Валерий Агрба устроил стрельбу в центре Сухума. Он трижды выстрелил в воздух из пистолета прямо на служебной стоянке. Делом уже занялась местная прокуратура.
Как сообщает "Абхазское телевидение", вместе с Валерием Агрбой находились депутаты Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба и Гиви Кварчия. Они трижды выстрелили в воздух.
"На данном этапе произведены неотложные следственные действия, продолжается сбор доказательств по установлению обстоятельств произошедшего", — сказал прокурор Сухума Алхас Агумава.
Отмечается, что ранее депутаты Кокая и Ардзинба также устраивали стрельбу в городе — в ночь с 30 сентября на 1 октября. Суд усмотрел признаки состава преступления в действиях обоих, но парламентарии подали кассационную жалобу.
А в июле в Сухуме жертвами стрельбы стали два человека. Злоумышленника тогда задержали.
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