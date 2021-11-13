В Сухуме депутаты устроили стрельбу прямо у здания парламента

В Сухуме депутата обстреляли прямо у здания парламента. Видео © Facebook / Apsua TV/Абхазское ТВ

Депутат парламента Абхазии Валерий Агрба устроил стрельбу в центре Сухума. Он трижды выстрелил в воздух из пистолета прямо на служебной стоянке. Делом уже занялась местная прокуратура.

Как сообщает "Абхазское телевидение", вместе с Валерием Агрбой находились депутаты Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба и Гиви Кварчия. Они трижды выстрелили в воздух.

"На данном этапе произведены неотложные следственные действия, продолжается сбор доказательств по установлению обстоятельств произошедшего", — сказал прокурор Сухума Алхас Агумава.

Отмечается, что ранее депутаты Кокая и Ардзинба также устраивали стрельбу в городе — в ночь с 30 сентября на 1 октября. Суд усмотрел признаки состава преступления в действиях обоих, но парламентарии подали кассационную жалобу.