Посетитель хинкальной в центре Москвы устроил поножовщину

Два человека пострадали в хинкальной в центре Москвы. В заведении по адресу улица Неглинная, 15, некий злоумышленник устроил поножовщину.

Как стало известно Лайфу, на месте происшествия работает полиция. Где сейчас находится агрессивный клиент кафе, уточняется.

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Лайф рассказывал, что ранее в Хакасии спецназовец МВД ранил ножом бывшую жену и её нового сожителя. Конфликт начался после того, как правоохранитель увидел, что его маленький сын шёл по улице вместе с пьяным избранником экс-супруги.