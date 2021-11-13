Россиянам рассказали о ценах на икру к Новому году

К новогодним праздникам подорожания икры не должно быть, заявил президент Союза осетроводов Александр Новиков. Он объяснил это тем, что была хорошая путина, выловлено много рыбы. Если говорить о красной икре, то объём её производства значительно вырос. И сейчас цена на этот вид деликатеса не выше прошлогодней, а в некоторых сетях и розничных магазинах даже ниже.

"Цена на чёрную икру уже достаточно много лет не поднималась и не поднимается, потому что это не зависит от вылова. Вся икра сегодня производится в аквакультуре, и объёмы её, в общем-то, стабильны и удовлетворяют рынок", — сказал Александр Новиков в интервью радио Sputnik.

В случае если вы всё же собираетесь купить икру заранее и хранить её долгое время, лучше выбирать замороженный на месте производства продукт, советует специалист. Качество будет гораздо хуже, если сделать это самостоятельно, в бытовой морозилке. Предлагаемая в продаже, она сделана с использованием шоковой заморозки на месте промысла — это позволяет максимально сохранить качество деликатеса.

"Это натуральная продукция, она не содержит консервантов, только соль, и может храниться у вас три – пять месяцев в морозилке. Лучше выбирать продукцию, где указано место изготовления (Камчатка, Сахалин, Приморье), а не просто развесную продукцию в пластиковых баночках", — добавил Александр Новиков.

И уж тем более не стоит брать икру с рук: 90% того, что привозится, — это икра браконьерская, объяснил Новиков. В ней очень часто используются вредные консерванты, которые запрещены Роспотребнадзором. Кроме того, там, как правило, содержится большое количество различных микробов. Это может быть всё что угодно — и сальмонелла, и кишечная палочка, предупредил президент Союза осетроводов.