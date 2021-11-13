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В какие дни лучше покупать валюту, рассказал финансист

По его мнению, сейчас ситуацию с курсом рубля по отношению к американскому доллару можно рассматривать как достаточно интересный момент для инвестирования.

12 ноября, 23:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Не стоит совершать валютные операции в праздничные и выходные дни. Директор компании "Единый брокер" Артём Арзамасцев объясняет это тем, что банки не могут точно знать, как откроются валютные торги в первый рабочий день, и предпочитают подстраховаться, расширяя диапазон между ценой покупки и ценой продажи валюты.

"Всё зависит от ситуации на валютной бирже, где профессиональные участники торгов (как правило, банки), не склонны принимать решения по лунному календарю с оглядкой на астрологические прогнозы", — говорит Артём Арзамасцев в беседе с агентством "Прайм", уточняя, что лучшее предложение будет сделано в рабочее время.

При этом финансист уточняет, что нет каких-либо удачных дней или часов для валютных операций. Также мифом является и то, что валюта растёт к Новому году.

"Лучше смотреть по текущей ситуации, анализировать новостной фон и принимать решения на основании того, как меняется ситуация в нашей стране и в мире", — поясняет Арзамасцев.

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А ранее Лайф рассказывал, что доллар перевалил за 73 рубля впервые с 22 октября. Тем временем евро также дорожает по отношению к рублю. Так, на 19:58 мск европейская валюта выросла до 83,59 рубля.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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